"Yuventus"un futbolçusu Aleks Sandro klubun düşərgəsini tərk edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, braziliyalı oyunçunun atası öldüyü üçün baş məşqçi Maurisio Sarri ona ölkəsinə getməyinə icazə verib.

Bildirilir ki, Mattio De Şilyo və Danil zədəli olduğu, A.Sandro Braziliyaya getdiyinə görə komandada nominal cinah müdafiəçisi qamayıb.



Qeyd edək ki, "Yuventus" İtaliya A seriyasında sentyabrın 28-i SPAL-la qarşılaşacaq.

