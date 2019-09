Avstraliyanın Melburn şəhərində yaşayan məktəbli Tia Christofi yaşından çox böyük görünür.

Metbuat.az xəbər verir ki, boş vaxtlarında fitneslə məşğul olan 18 yaşlı Tia Christofi həm də modellik edir.

O, 106 minlik İnstagram səhifəsində paylaşdığı reklam xarakterli "post"larla ildə 80 min manata yaxın pul qazanır.

Tianın dediyinə görə paylaşdığı şəkillərin əksəriyyətini tənəffüs vaxtı çəkir.

