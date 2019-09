Ukraynada yaşayan azərbaycanlı müğənni Cəfər Behbudov vəfat edib.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, müğənni bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, ötən əsrin 80-ci illərində Azərbaycanda məşhur olan C.Behbudov Azərbaycanın karifey sənətkarı Rəşid Behbudovun bacısı oğludur. O, 19901-ci ildə Azərbaycanı birdəfəlik tərk edib.

