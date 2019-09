ABŞ Kuba Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Raul Kastro və onun ailəsinə qarşı sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Maykl Pompeo açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, R.Kastro insan hüquqlarının pozulmasında iştirak etdiyi üçün adı "qara siyahı"ya salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.