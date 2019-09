Keçmiş model Ebru Şallı ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, E.Şallı uzun müddətdir sevgili olduğu Uğur Akkuşla evlənib.

Cütlüyün nikahı Çırağan sarayında baş tutub.

