Xoşqədəm və qəzetlərin üstündə yatan Zaur - FOTO

Tanınmış jurnalist Xoşqədəm Hidayətqızı arxiv fotosunu yayıb.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcı 20 il bundan əvvələ aid olan görüntüsünü "İnstagram" səhifəsində paylaşıb.

O, fotonu belə şərh edib:

"İl 1999... Uğurlarımı çətinliklərlə əldə etdim. Bu, mənim ilk ofisimin görüntüləri. Bu otaqda qəzetin arxivi, mənim ilk mükafatım, sənədlərim və 2 yaşlı, qəzet üzərində yatan Zaurum var... Bütün çətinlikləri, əzabları, edilən pislikləri, yaxşılıqları və ən nəhayət, qələbələri, uğurları mənimlə birlikdə keçdi biricik Zaurum. İki yaşında artıq anasının nə çəkdiklərini gördü. Mən qazandıqlarımı özüm qazandım, tək başına savaşaraq, Allaha sığınaraq..."

Qeyd edək ki, Xoşqədəm Hidayətqızı "Xəzər" televiziyasında yayımlanan "Səni axtarıram" verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısıdır.



