Efirdə Hadı Rəcəbliyə gözlənilməz sual: "Sizi niyə söyürlər?" - VİDEO

İctimai Televiziyanın “3D” adlı layihəsində aparıcı Dadaş Dadaş oğlu Dadaşlinskinin qonağı Milli Məclisin Sosial siyasətinə rəhbərlik edən Hadi Rəcəbli olub.



verilişdə deputata gözlənilməz suallar ünvanlanıb.



Millət vəkili isə suallara cavab verməyə çalışıb. Aparıcının "Sizi sosial şəbəkədə niyə söyürlər" sualı isə Hadı Rəcəblini təəccübləndirib.



Deputat "Təkcə məni söyürlər?" deyərək əslində sosial şəbəkələrdə çox böyük aqresiya olduğunu qeyd edib. Hadı Rəcəbli həmçinin dediklərinin təhrif olunduğunu bildirib.



Həmin verilişdən maraqlı məqamları təqdim edirik:



