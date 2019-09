Bu yaxınlarda 2-ci dəfə ailə qurmağa hazırlaşan meyxanaçı-müğənni Samirə Yusifqızı özünə yeni avtomobil alıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, ifaçı yeni “Santafe” markalı maşını ilə Qubaya istirahət gedib. Orada avtomobili ilə çəkdirdiyi şəkilləri sosial şəbəkədəki səhifəsinə yükləyib.

Qeyd edək ki, S.Yusifqızının 1-ci həyat yoldaşı vəfat edib. O bildirib ki, 2-ci dəfə ailə quracağı şəxs hacıdır.(lent.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.