İtaliyanın şimalındakı Breşiya şəhərində “Stidda” mafiyasına qarşlı genişmiqyaslı əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, “Dişi şir” adı verilən əməliyyat nəticəsində 70 nəfər saxlanılıb.

Bundan başqa, 35 milyon avro məbləğində əmlak müsadirə olunub.

Saxlanan şəxslərə qarşı mütəşəkkil cinayətkarlıq, çirkli pulların yuyulması kimi ittihamlar irəli sürülüb.

Əməliyyatlar İtaliyanın digər şəhərlərini də əhatə edib. (trend.az)

