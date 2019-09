Bu məşhur geyindiyi alt paltarlarını sataraq sərvət qazanır - FOTOLAR

Amerikalı model və DJ Vani Visios pul qazanmağın qəribə yolunu tapıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o gün ərzində geyindiyi alt paltarlarını sataraq yüzminlərlə dollar qazanır. 32 yaşlı qadın eyni zamanda fitneslə məşğul olur. İnstaqramda 700 minə yaxın izləyicisi olan Vani paltarlarını burada satışa çıxarır. Bu hərəkətinin tənqid edildiyini söyləyən qadın çoxsaylı izləyiciləırinin tələbi ilə bu yolu seçdiyini bildirib.

"İzləyicilırim gün ərzində və idman edərkən geyindiyim alt paltarlarımı onlara satmağımı istəyirlər. Bir geyimdən ən az min dollar qazanıram" deyə, o bildirib.

