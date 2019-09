Ayıların yolun ortasında davası ANBAAN GÖRÜNTÜLƏNDİ - VİDEO

Kanadada iki boz ayı yolun ortasında vuruşmağa başlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, ayıların döyüşü Kari Mcgillivray adlı şəxs tərəfindən kameralara çəkilib. Tez bir zamanda sosial mediada yayılan video izləyicilərin böyük marağına səbəb olub. Mübahisənin səbəbi məlum olmasa da Mcgillivray nadir görülən bir hadisəyə şahid olub. Ötən günlərdə qeydə alınan görüntülərdə yolun ortasında ayıların mübahisəsi, iki ayının bir-birinə hücum etməsi, sonda isə yolun kənarına yıxıldığı anlar qeyd olunub.

