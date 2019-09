Bu gün kişilərdən ibarət milli həndbol komandasının və "Məhsul” klubunun baş məşqçisi Hikmət Abdullayev 63 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fəxri Bədən Tərbiyyəsi və İdman İşçisi ürək xəstəliyindən vəfat edib. Mərhum bu gün Yasamal qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

Allah rəhmət eləsin!

(publika.az)

