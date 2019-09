Fədayə Laçının vəkili məhkəmədə "təxirə salınmaların" səbəbini açıqlayıb

Fədayə Laçın Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Fədayə Laçın apelyasiya şikayəti verib,bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib.

Lakin Bakı Apelyasiya Məhkəməsi artıq 12-ci dəfədir məhkəmə işini təxirə salır. Buna səbəb nədir?

Metbuat.az "Bizimyol.info" -ya istinadən xəbər verir ki, Fədayə Laçının vəkili Türkel Süleymanlı bu gün Fədayə Laçınla bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, cinayət işi üzrə məhkəmə proseslərinin baş tutmamasına heç bir səbəb yoxdur.

“Məhkəmə prosesi səmərəli olanda araşdırma uzadıla bilər, lakin burada araşdırılası heç nə qalmayıb. Bu qədər səmərəsiz məhkəmə prosesi görməmişəm. Məhkəmə yerində sayır və heç nəyi araşdırmır. İclasların niyə baş tutmadığı haqqında bizə də məlumat vermirlər. Mənim indiyə qədər açıqlama verməmək istəməmiyin səbəbi məsələ ətrafında şou yaratmamaq olub. Hazırda hüquqi baxımdan əl-qolumuzu bağlayıblar".

Qeyd edək ki, son günlər Fədayə Laçının əfv olunması ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. İlk təklifi tanınmış telejurnalist Mir Şahin səsləndirib. Deputat Çingiz Qənizadə də Fədayə Laçın üçün yaradılan kampaniyaya qoşulduğunu bildirib. Bu gün isə məhz bu məslə ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirilib.

