Bəzi Avropa ölkələrində “Facebook” və “Instagram” sosial şəbəkələrinin işində qüsurlar yaranıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İspaniya, İsveçrə, Polşa, İtaliya və Rusiyada istifadəçilər bu barədə şikayət edib.

Şikayətlərin böyük əksəriyyəti “Instagram”ın xəbər lentinin yüklənməməsi və “Facebook” saytının açılmaması ilə əlaqədardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.