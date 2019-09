Göygöl rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, avtoqəza Quşqara kəndi yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ 2107" markalı avtomobil "Mercedes" markalı yük maşını ilə toqquşub. Minik avtomobilində olan 4 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib, daha bir nəfər isə xəsarətlə xəstəxanaya çatdırılıb.

