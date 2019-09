İmişli rayonunda səmada yanaraq irəliləyən göy cismi müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun səmasında gecə saat 22:00 radələrində baş verib.

Belə ki, göy üzü anidən işıqlanıb və həmin zaman sürətlə və yanaraq irəliləyən göy cismi görünüb.

Analoji hadisə Sabirabad rayonunda da müşahidə edilib. Göy üzündə mövcud olan parıltının meteoroid olduğu ehtimal edilir.

(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.