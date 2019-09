Balakişi Qasımovdan İTV binasındakı yanğınla bağlı açıqlama - “Yanğının qarşısı alınıb”

Bu gün axşam saatlarında İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin binasında yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin baş direktoru Balakişi Qasımovun Oxu.Az-a verdiyi məlumata görə, yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi nəticəsində yanğının qarşısı alınıb.

İTV-nin rəhbəri saytımıza verdiyi açıqlamada göstərdikləri operativliyə görə müvafiq qurumlara təşəkkürünü də bildirib.



İlkin ehtimallara görə, yanğına elektrik naqillərində baş verən nasazlıq səbəb olub. Yanğının dəqiq səbəbi araşdırmadan sonra məlum olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.