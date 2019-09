Səidə Sultanı etdiyi açıqlamalar və geyimi ilə ən cəsarətli ifaçılardan hesab etmək olar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səidə yenidən geyimi ilə diqqətləri üzərinə çəkib. İfaçı büstqalterinin üzərindən pencək geyinərək kamera önünə keçib.

Bu da Səidənin sözügedən fotosu:

(Milli.az)

