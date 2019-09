Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərlinin yeni paylaşımı maraq doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ifaçı həyat yoldaşı ilə fotolarını “İnstaqram” səhifəsində paylaşıb.

Şəkillərdən də göründüyü kimi ifaçı İstanbula səyahət edib. Əməkdar artist fotonu belə şərh edib: "Tut əlimdən, qoşa gəzək dünyanı"

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

