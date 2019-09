Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev Biləsuvar gömrük postunda olub

Sentyabrın 27-də Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyev Azərbaycanın İranla dövlət sərhədində yerləşən Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Biləsuvar gömrük postunda mövcud vəziyyətlə tanış olub.

Metbuat.az -a Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata əsasən, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev Biləsuvar gömrük postunda gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi barədə müvafiq tapşırıqların icra vəziyyətini öyrənib. Bu istiqamətdə görülmüş tədbirlərin səmərəliyi barədə DGK sədrinə məlumat verilib.

Komitə sədri dövlət sərhədindən keçən şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin daha asan və sürətli keçidinin təmin edilməsi üçünaparılacaq yenidənqurma işləri, eləcə də sərhədkeçmə prosesinin sürətli, şəffafvə maneəsiz şəkildə həyata keçirilməsinə dair tapşırıq və tövsiyələrini verib.

Daha sonra Səfər Mehdiyev Biləsuvar gömrük postunda yeni quraşdırılan “Body scan” (B-scan) markalı texniki nəzarət vasitəsinə baxış keçirib, bu avadanlığın iş prinsipi ilə tanış olub.

