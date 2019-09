74-cü BMT Baş Assambleyası iclasından geri dönən Pakistan prezidenti İmran Xanın olduğu təyyarə Nyu-Yorkda eniş etməli olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb təyyarədə texniki nasazlıq yaranması olub. Pakistanın "Geo Tv" kanalından verilən məlumata görə təyyarə heyəti gecəni ABŞ-da keçircək və texniki nasazlıq həll edildikdək sonra ölkəsinə qayıdacaq.

