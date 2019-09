Velosipeddən yıxılaraq yaddaşını itirdi -"Ağıllı saat" sayəsində xilas oldu

Vaşinqtonda yaşayan Bob Burdetadlı adam Sporkane şəhərində yerləşən Riverside əyalət parkında görüşmək üçün oğlu Gabaleyə telefon zəngi edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, görüş yerinə vaxtından tez çatan Bob velosiped sürməyə başlayıb. Amma tarazlığını itirən adam velosipeddən yıxılaraq başından zərbə alıb. Ətrafda Bobu xilas edəcək heç kim yox idi. Amma biləyindəki saatın qəza xəbərdarlığı xüsusiyyəti onun həyatını xilas edib.

"Ağıllı saat" sayəsində Bobun oğlu Gabe və təcili yardım hadisədən xəbərdar olub. Saat Gabeyə əvvəlcə hadisənin baş verdiyi məkanın, daha sonra isə xəstəxananın ünvanını bildirib.

Xəstəxanaya yerləşdirilikdən sonra müalicə olunan adam müalicəsi tamamlandıqdan sonra xəstəxanadan ayrılıb.

