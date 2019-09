Kadırov bu mahnını oxuyanı axtarır – VİDEO

Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadırov Qroznıda “Qrand-Park” ticarət mərkəzində yanğını lentə alarkən “qori-qori yasno” (“alış-alış yan”) mahnısını oxuyan şəxsin tapılması istiqamətində göstəriş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə respublikanın Fövqəladə Hallar İdarəsi məlumat yayıb.

Çeçen lider hesab edir ki, videonu lenta alan şəxs yanğını şad şəkildə qarşılayıb.

“Bu şəxs nəyə sevinir? Bu hadisədə insanlar ailələrinin dolanışığını təmin etdiyi əmlak və mağazalarını itiriblər”-deyə Kadırov qeyd edib. (baku.ws)

