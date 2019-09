Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusu ölüb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 28-də, saat 06: 50-də Qarabağın şimal istiqamətində 1999-cu il təvəllüdlü əsgər Arman Armenoviç Levonyanın meyiti aşkar edilib.

Faktı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib. Erməni əsgərin güllə yarasından öldüyü bildirilir.

