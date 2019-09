Tramp sensasion VİDEO YAYDI

ABŞ prezidenti Donald Tramp keçmiş vitse-prezident Co Baydeni və ABŞ Demokrat Partiyasını tənqid edən video yayımlayıb.

Metbuat.az RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, "Mən bu bataqlığı qurudacağam" başlıqlı videomaterial Baydenin oğlunun şirkətinin fəaliyyətini araşdıran keçmiş Ukrayna baş prokurorunun işdən çıxarılması ilə bağlı qalmaqala aiddir.



"Co Bayden oğlunun şirkətinin işini araşdıran baş prokurorun işdən çıxarılması üçün Ukraynaya bir milyard dollar vəd edib. Lakin Tramp Ukraynadan bunu korrupsiyaya görə araşdırmağı istəyəndə demokratlar impiçmenti başlatmaq qərarına gəldilər. Demokratlar seçkini uduzdular və indi isə bunları saxtalaşdırmaq istəyirlər. Onlara imkan verməyin”,-deyə videonun sonunda deyilir.



Qeyd edək ki, Demokratlar Nümayəndələr Palatasında Trampa qarşı impiçment kampaniyasına başlayıblar. Onlar ABŞ prezidentini siyasi rəqibini gözündən salmaq məqəsdi ilə xarici dövlətdən seçkilərə müdaxiləsi üçün kömək istəməsində ittiham edirlər. Tramp isə iddiaları rədd edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.