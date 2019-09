Dünyanın ən bahalı türk rəsmi rekord qiymətə satıldı

Dünən Londonda edilən bir hərrac sərgisində türk rəsmi rekord qiymətlə satılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, Osman Hamdi Beyin 1880-ci ildə tamamladığı "Quran oxuyan qız" tablosu 6.3 milyon sterlinqə alıcı taparaq türk rəsmində bir dünya rekordu qırıb.

45 ildir eyni ailədə qalan əsər "19-cu əsr Avropa, Viktoriya dövrü və Britaniya İmpressionist sənəti" başlıqlı hərracda satılıb və eyni zamanda da "Türkiyənin ən bahalı əsəri" adını da qazanıb.

https://metbuat.az/news/1262882/terk-eden-sevgilisinden-bele-qisas-aldi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.