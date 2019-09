İlham Əliyevdən vacib SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycanda mərkəzi bankçılığın yaranmasının 100 illiyi münasibətilə və bank işinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Rüstəmov Elman Sirac oğlu

2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Babayev Aftandil Qasım oğlu

Xubanov Vadim Ələddin oğlu

Quliyev Alim Səlim oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Qurbanlı Vahid Nuhnəbi oğlu

Məlikova Rəna Ənvər Paşa qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Adıgözəlov Şaiq Əli oğlu

Babayeva Sevil Əlisafa qızı

Çebuxanova İrina Gennadiyevna

Ələkbərov Fətullah Əkbər oğlu

Əliyev Elşən Kərim oğlu

Əliyeva Heyran Sədaqət qızı

Əhmədov Əli İsmayıl oğlu

Heydərov Şakir Vəli oğlu

Hüseynova Leyla Vəli qızı

İsmayılov Fəxri Yaşar oğlu

Qasımov Adışirin Firudin oğlu

Qasımov Asif İbrahim oğlu

Quluzadə Mahir Məhərrəm oğlu

Məmmədov Şakir Kərim oğlu

Nəbiyeva Leyla Süleyman qızı

Orucov Rəşad Temraz oğlu

Osmanov Fərid Tofiq oğlu

Zəkiyeva Faizə Ramiz qızı.

