Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini, polis general mayoru Elxan Həsənov vəzifəsindən azad edilərək təqaüdə göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktı Report-a faktı təsdiqləyiblər.

