Ancelina Colinin atası Trampı təriflədi

Məşhur amerikalı aktyor Con Voyt ABŞ prezidenti Donald Trampın impiçmentinə qarşı çıxıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o, ABŞ vətəndaşlarını Trampa dəstək olmağa çağırıb. Aktyor bəzi amerikalıların Trampı vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq istəyini müharibə adlandırıb.



"Bu, ölkəmizi müdafiə edən, onu yenidən təhlükəsiz və möhtəşəm hala salan alicənab bir insana qarşı müharibədir", - deyə Voyt əlavə edib ki, Trampın rəhbərlyi altında vətəndaşlar digər liderlərin dövründən fərqli olaraq çox şey əldə ediblər.



"Həqiqət qalib gələcək, qoy tanrı bütün həqiqətləri açsın. Biz millət olaraq prezidentimizin sayəsində daha da gücləndik".



Qeyd edək ki, Con Voyt dünya şöhrətli hollivud aktrisası Ancelina Coyun atasıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.