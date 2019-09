Azərbaycanlı aparıcı milyarderə ƏRƏ GETDİ

"Lider TV"də yayımlanan "Qadınlar nə İstəyir?” proqramının aparıcısı Günay Rüstəmli norveçli milyarderlə evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əslən norveçli olan milyarder aparıcını bir neçə ay əvvəl tədbirlərin birində görüb. O, bir neçə dəfə evlilik təklifi etsə də Günay qəbul etməyib.

Norveç vətəndaşı bir həftə əvvəl yenidən cazibədar aparıcıya evlilik təklifi edib və bu dəfə təklif uğurlu alınıb. Aparıcı bu təklifi qəbul edərək onunla nişanlanıb. Bir neçə gün əvvəl cütlük ailə həyatı quraraq ölkəni tərk edib. (azmedia)

