Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ikinci oyununda "Qəbələ" öz meydanında "Nefçi"ni qəbul edib. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin 0:3 hesablı qələbəsilə başa çatıb.



"Neftçi"nin heyətində Tural Axundov, Rauf Əliyev və Stiven Monroz fərqləniblər.

