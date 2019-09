Türkiyəli model Özge Ulusoy Azərbaycanda adı açıqlanmayan tekstil markasının siması olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, model müqaviləyə əsasən 100 min dollar (500 min lirə) qonorar alıb.

Model İstanbuldan Azərbaycana ona təsis olunan şəxsi təyyarə ilə gəlib. Bir neçə saata sərvət qazanan 37 yaşlı Ulusoy Bakıda lüks otellərdən birində qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.