"Yuventus" İtaliya A seriyasının 6-cı turunda qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "qoca sinyora" doğma meydanda SPAL-la qarşılaşıb və 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, bu qələbə ilə xalını 16-ya yüksəldən Maurisio Sarrinin komandası turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşıb. "İnter" 18 xalla 1-ci, "Atalanta" 10 xalla (6 oyundan) 3-cüdür.



