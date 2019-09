Türkiyədə İstanbul derbisi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Superliqanın 6-cı turunda əzəli rəqiblər – “Qalatasaray” və “Fənərbaxça” klubları üz-üzə gəliblər.

“Sarı-qırmızılılar”ın meydanında keçirilən qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib. Komandalar qolsuz heç-heçə ilə meydanı tərk ediblər.

