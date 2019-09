Cüdo üzrə Azərbaycan millisi Lüksemburqda təşkil olunan açıq Avropa çempionatının birinci günündə iki medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, cüdoçularımızdan Rəşad Yelkiyev (60 kq) və Aleksandra-Larisa Florian (57 kq) bürünc medala sahib olublar.

