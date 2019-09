Cəlilabad rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarında rayonun Dələli kəndində minik avtomobili aşıb. Qəza zamanı bir nəfər həlak olub, dörd nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.



Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

