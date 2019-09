Türkiyədə hərbçilər arasında kütləvi zəhərlənmə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sakarya vilayətində yerləşən hərbi hissədə qeydə alınıb. Kütləvi zəhərlənmə nəticəsində 143 hərbçi xəstəxanaya aparılıb.

Onlardan 63 nəfəri ilkin müayinədən sonra hərbi hissəyə qaytarılıb, 73 hərbçi tibbi nəzarətə götürülüb, 7-nin vəziyyəti ağır olduğundan xəstəxanaya yerləşdirilib.



Kütləvi zəhərlənmənin axşam yeməyində qəbul edilən qidadan baş verdiyi bildirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

