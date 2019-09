Səudiyyə kralının ən yaxın adamı qətlə yetirildi

Səudiyyə Ərəbistan kralı Salman bin Əbdüləzizin şəxsi mühafizəçisi general Əbdüləziz bin Beddah əl Fağım qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının rəsmi xəbər agentliyi SPA məlumat yayıb.

Məkkə polisinin yaydığı açıqlamada qeyd olunur ki, Fağım ötən axşam dostu Turki es-Sebtinin Ciddədə yerləşən evinə gedib. Daha sonra eyni evdə olan digər dostu Memduh Əl Əli ilə aralarında münaqişə yaşanıb.

Münaqişə zəminində Əlinin atəş açması nəticəsində Fağım, Sebti və filippinli bir işçi yaralanıb. Fağım müalicə üçün yerləşdirildiyi xəsətəxanada keçinib.

Qeyd edək ki, Memduh Əl Əli ilə onu həbs etməyə çalışan təhlükəsizlik qüvvələri arasında silahlı qarşıdurma olub. Bu zaman Əl Əlinin öldürüldüyü, 5 polisin isə yaralandığı bildirilir.

