Hindistanda təbii fəlakət onlarla insanın ölümünə səbəb olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Uttar-Pradeş ştatında güclü leysan yağışları nəticəsində 73 nəfər həyatını itirib.



Təbii fəlakətlə əlaqədar bir neçə rayonda məktəblər bağlanıb, sərnişin qatarlarının hərəkəti ləğv edilib. Hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

