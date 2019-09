Bakıda nənə və nəvəni ölümdən saniyələr ayırdı - VİDEO

Bakıda piyadaların sürətli yollardan qaçaraq keçməsi adi hala çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çox magistral yollarda piyada keçidlərinin olmaması insanları həyatlarını riskə ataraq yolu keçməyə vadar edir. Növbəti belə hallardan biri Buzovna-Mərdəkan yolunda qeydə alınıb. Yaşlı qadın nəvəsi ilə yolu keçərkən ölümlə üz-üzə qalıb. Sürücünün avtomobilin sürətini azaltması və zolağı dəyişməsi nəticəsində dəhşətli hadisədən yayınmaq mümkün olub.

Hadisəni əks etdirən görüntüləri təqdim edirik.

