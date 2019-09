Uzun zamandır müğənni əri Kənan Doğuludan boşanacağı iddia edilən türkiyəli aktrisa Beren Saat bir neçə gün öncə Fransalı DJ Maqa ilə yayılan fotoşəklinə aydınlıq gətirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlərin Maqanın dedi-qoduya səbəb olan fotoşəklindəki qadının o olub-olmadığı barədə sualına Beren Saat "Bəli, o fotodakı mən idim" cavabını verib.

Həyat yoldaşı Kənan Doğulu isə məsələ ilə bağlı hələ heç bir açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.