Azərbaycanda ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən bir uşağın adına açılmış hesab kartındakı pullar oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış teleaparıcı Cəlalə Nəzəroğlu "Facebook" səhifəsində yazıb.

"Adam Filippindən yazdığını, köçürmə etmək istədiyini deyib. Kartın hər iki tərəfinin şəklini istəyib. Ana da çəkib, göndərib. Adam bütün pulu tamamilə başqa hesaba yönəldib", - deyə C.Nəzəroğlu bildirib.





