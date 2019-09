Türkiyəli aktrisa Fahriye Evcen uzun müddət aradan sonra əri, aktyor Burak Özçivitlə fotosunu paylaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, fotoya "Eşq" deyə başlıq yazan aktrisanın paylaşımı gündəm olub.

5 ay əvvəl ana olan və bundan sonra aldığı kilolar səbəbilə tənqid edilən Evcenin xeyli çəki verməsi də diqqətlərdən yayınmayıb.

