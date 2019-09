Azərbaycan Premyer Liqasında 6-cı turun son oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümə uğursuz başlayan "Sabah" klubu "Səbail"lə qarşılaşıb. Görüş İqor Ponomaryovun yeni komandasının 3:0 hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşıb.



Cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanan "Sabah"ın heyətində Coşqun Diniyev, Cavid İmamverdiyev və Şakir Seyidov fərqləniblər.

