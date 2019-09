Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Kürdəxanı-Nardaran yolunda - yeni çəkilmiş dairəvi yola birləşən ərazidə baş verib.

"BMW X6" markalı avtomobili idarə edən qadın sürücü yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq üzbəüz gələn digər avtomobilin qarşısına çıxıb və qəza vəziyyəti yaradıb.

Hadisəni əks etdirən görüntünü təqdim edirik.

(Publika.az)

