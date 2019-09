Nəsimi heykəl instalyasiyasının açılışı olub.- FOTOLAR

Sentyabrın 29-da Şamaxının Meysəri kəndində ikinci “Nəsimi-şeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı” çərçivəsində Nəsimi heykəl instalyasiyasının açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, festival iştirakçılarının, eləcə də nəsimisevərlərin, ziyalıların qatıldığı açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov çıxıs edərək Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ərsəyə gələn heykəl instalyasiyasının Azərbaycanda dahi şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsimiyə, ümumən yaradıcı insanlara Fondun göstərdiyi diqqət və qayğının təzahürü olduğunu söyləyib.



Heykəl instalyasiyanın müəllifi Rəşad Ələkbərov "Nəsiminin ruhu” adlı heykəl-instalyasiyanı İmadəddin Nəsiminin "Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam” beytindən qaynaqlanaraq yaratdığını qeyd edib.



Açılış mərasimində Estoniyanın “Tallin oğlanları xoru”nun çıxışı da olub.





















