Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında VI tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həftənin son oyunu "Keşlə" və "Zirə" klubları arasında keçirilib. “ASCO Arena”da baş tutan qarşılaşmada "Keşlə" 2:0 hesablı qələbəyə sevinib. Meydan sahiblərinin heyətində Ruslan Qurbanov və Lorenso Frutos fərqləniblər.



Bu qələbədən sonra "Keşlə" 10 xalla turnir cədvəlində 3-cü pilləyə yüksəlib, "Zirə" isə 7 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb.



