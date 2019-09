İran prezidenti Həsən Ruhani Ermənistana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ruhani bu gün İrəvana yola düşəcək və orada Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edəcək.



Səfər çərçivəsində İran prezidentinin Ermənistanda bir sıra görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.

