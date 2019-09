Bu gün Türkiyə Super Liqasında 6-cı tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son oyununda "Trabzonspor" klubu "Beşiktaş"ı qəbul edib. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən görüş meydan sahiblərinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



Bu qələbədən sonra "Trabzonspor" 9 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb, "Beşiktaş" 5 xalla 16-cı yerdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.