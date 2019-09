Bu görüntülər sosial mediada gündəm oldu - Fotolar

Türkiyənin Hatay bölgəsində qeyri-adi hadisə baş verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, canı sıxılan vətəndaşlardan biri əyləncə məqsədilə fontana şampun töküb. Ortaya çıxan gülməli görüntülər sosial mediada gündəm olub.

Sosial media istifadəçilərini güldürən videoya çox sayda bəyənmə və şərh gəlib. "Bin parça tuhaflık" adlı "İnstagram" səhifəsindən paylaşılan videoya 492 min baxış, 30 mindən çox bəyənmə gəlib. Fontana şampunun kimin tökdüyü isə hələ bilinmir.

